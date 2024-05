Reprodução: Redes Sociais Rajadas de vento derrubaram o palco

Um palco de um comício de campanha desabou no México na quarta-feira (22), deixando nove pessoas mortas e um dos candidatos à presidência do país ferido. Ele foi levado ao hospital. O caso aconteceu na cidade de San Pedro Garza García, no nordeste do país.

O governador do estado de Nuevo León, Samuel García, afirmou que ao menos 54 pessoas ficaram feridas e que o resgate foi acionado para salvar as vítimas que ficaram presas nos escombros do palco.

García disse no X que um dos mortos foi um menor de idade. Entre os feridos, alguns estão estáveis e outros precisaram de cirurgia.

Desabamento do palco

O palco começou a cair após forte ventania. Um dos candidatos presidenciais, Jorge Álvarez Máynez, que não ficou ferido, pôde ser visto correndo junto com a sua equipe. Veja o momento do desabamento:

🚨 New video of the stage collapse in Mexico. 6 people are already confirmed dead, 50+ injured pic.twitter.com/sG3FGuDVrj — Quick News Alerts (@QuickNewsAlerts) May 23, 2024









De acordo com a meteorologia do México, foi avisado que rajadas de vento de até 70km/h iriam atingir a região.

Os candidatos



Máynez afirmou a jornalista que suspenderia suas atividades de campanha e ficaria no estado para monitorar a situação e as vítimas.

“Temos que ser solidários, não há nada que possa reparar um acidente, um dano desta natureza, e [as pessoas] não estarão sozinhas nesta tragédia e nas consequências que esta tragédia terá nas suas vidas”, disse Álvarez Máynez.

Ele afirmou ainda que as equipes da Defesa Civil verificaram a "estrutura do cenário" antes do evento, mas que a rajada de vento os pegou de surpresa.

“As condições meteorológicas foram muito atípicas: a chuva não durou nem cinco minutos… nem foi tempestade, foi verdadeiramente atípico o que aconteceu”, disse.

Já García, governador do estado, orientou a população para permanecer em casa alertando para mais chuvas e ventos fortes, com trovoadas.

As eleições no México acontecem no dia 2 de junho.

