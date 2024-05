Reprodução/TikTok Pato inflável surpreendeu motoristas em estrada dos EUA

Um pato inflável gigantesco surpreendeu motoristas em uma estrada de Michigan, nos Estados Unidos , no início desta semana.

Em registro feito na rede social TikTok, uma mulher mostra o momento em que os ventos levam o pato inflável para o meio da estrada.

"Que merd* é essa? É um pato! Ó meu Deus", reagiu a mulher, aos risos, enquanto filmava o pato inflável atravessando várias pistas da rodovia.

Assista abaixo:





Até o momento, o dono do boneco inflável não foi identificado pela mídia norte-americana. Nenhum acidente foi relatado.

O vídeo do pato inflável viralizou nas redes sociais. Até a publicação desta matéria, o post no TikTok possuía 360 mil curtidas, 126 mil compartilhamentos e muitos comentários.

