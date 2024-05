Wikimedia Commons Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, convocou eleições antecipadas

Nesta quarta-feira (22), o primeiro-ministro do Reino Unido , Rishi Sunak, anunciou a dissolução do Parlamento e convocou eleições antecipadas no país.

Pelo calendário atual, o pleito aconteceria em janeiro do ano que vem. Agora, com a decisão de Sunak, ele será em 4 de julho. O anúncio foi realizado em frente à residência oficial, Downing Street, em Londres.

O primeiro-ministro não informou irá concorrer à reeleição para o cargo, que assumiu em 2022 após a renúncia de Liz Truss.

Caso Sunak não seja reeleito, o Reino Unido terá o seu quarto premiê em um período de dois anos - Boris Johnson, Liz Truss e Sunak passaram pelo cargo desde 2022.

Decisão calculada

De acordo com o jornal inglês The Guardian, apesar do anúncio impactar na escolha de candidatos para o pleito por parte do Partido Conservador, ao qual Sunak pertence, a decisão do premiê acontece em um momento decisivo para a manutenção dos conservadores no poder.

Ao mesmo tempo em que tem boas avaliações da economia no seu governo, Sunak deixou de ser o favorito para vencer o próximo pleito. As pesquisas indicam que Keir Starmer, líder do oposição, tem a chance de levar o Partido Trabalhista de volta ao poder após 14 anos.

Sendo assim, os membros do partido convenceram o premiê a adiantar o processo eleitoral, uma vez que não há perspectiva de melhora para a situação econômica atual.

"Esta estabilidade econômica duramente conquistada sempre foi apenas o começo. A questão agora é como e em quem você confia para transformar essa base em um futuro seguro para você, sua família e nosso país. Este é o momento para a Grã-Bretanha escolher seu futuro, decidir se queremos construir com base no progresso que fizemos ou arriscar voltar à estaca zero", disse Rishi Sunak no X (antigo Twitter).



Em vários momentos do seu discurso, o premiê salientou o cenário positivo no âmbito econômico, mesmo após um período conturbado como o fim da pandemia.

"Nos últimos cinco anos, nosso país passou pelo momento mais desafiador desde a Segunda Guerra Mundial", disse Sunak. "Nunca deixaria este país na sombra, e vocês viram isso. Nossa economia está caminhando mais rápido que qualquer pessoa tenha previsto".

Mandato polêmico

Rishi Sunak, 44, assumiu o posto de primeiro-ministro do Reino Unido após a renúncia de Liz Truss, substituta por 44 dias do polêmico Boris Johnson, que deixou o poder após os escândalos relacionados a sua participação em festas durante o isolamento social no país na época da pandemia.

Antes de assumir a liderança do governo britânico, Sunak atuou como Chanceler do Tesouro de 2020 a 2022 e Secretário-Chefe da instituição de 2019 a 2020.

Filho de imigrantes indianos e casado com uma bilionária, o premiê teve um mandato marcado por políticas conservadoras e controversas, como a proposta de enviar imigrantes ilegais à força para a Ruanda.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp