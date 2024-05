REPRODUÇÃO / THE GUARDIAN Kim Jong-un é líder da Coreia do Norte

Uma música que viralizou no TikTok foi proibida de ser reproduzida na Coreia do Sul . O motivo? A canção, chamada de "Friendly Father" ("Pai Amigável" na tradução para o português), é uma exaltação ao líder norte-coreano Kim Jong-Un , rival de longa data do governo sul-coreano.

Viral

Na rede social, a música ganhou o público, recebeu milhões de visualizações e virou até dança entre tiktokers. A canção também ganhou "mashups", mistura de duas ou mais músicas.

Na letra, Kim Jong-Un é chamado de "um grande líder e um pai amigável". Um videoclipe também mostra cidadãos norte-coreanos cantando com entusiasmo a canção orquestral.

Segundo a Agência Central de Notícias Coreana , a música foi lançada em abril durante um concerto noturno para marcar a conclusão de um projeto habitacional na capital Pyongyang.

Banimento

A Comissão de Padrões de Comunicações da Coreia decidiu bloquear 29 vídeos da música, seguindo um pedido do Serviço Nacional de Inteligência de Seul. Em comunicado, o órgão afirmou que a letra está ligada a uma "guerra psicológica" contra Seul.

"O vídeo é um conteúdo típico ligado à guerra psicológica contra a Coreia do Sul, uma vez que foi publicado num canal operado para se conectar com o mundo exterior e focado principalmente em idolatrar e glorificar unilateralmente Kim", afirmou o regulador num comunicado.

Apesar da repercussão, a mídia da Coreia do Sul não encarou a decisão como uma censura. Isto porque a Lei de Segurança Nacional do país bloqueia o acesso aos websites e meios de comunicação do governo norte-coreano, restringindo a exposição ao regime de Kim e penalizando comportamentos que promovem o seu vizinho autoritário e com armas nucleares.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp