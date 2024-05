EFE Mais de 30 mil palestinos morreram na guerra com Israel

O conflito na Faixa de Gaza prosseguiu nesta quarta-feira (22) entre as forças de Israel e do Hamas , mas fontes de inteligência dos Estados Unidos apontaram que o grupo fundamentalista islâmico perdeu de 30% a 35% de seus combatentes no enclave palestino.

Ainda de acordo com o estudo, publicado pelo jornal USA Politico, pelo menos 65% dos túneis subterrâneos construídos pelo Hamas continuam completamente intactos.

Ao longo das operações do exército israelense, o país confirmou que Ahmed Yasser Alkara , um dos membros do Hamas que participaram do ataque mortal de 7 de outubro, faleceu durante uma ofensiva em Khan Yunis.



A agência de notícias palestina Wafa, por sua vez, revelou que ao menos 10 pessoas, incluindo um recém-nascido, foram mortas em um bombardeio israelense que atingiu a cidade de Zawaida, na região central da Faixa de Gaza.



A mesma fonte acrescentou que outros oito indivíduos faleceram em duas ofensivas de Israel nos bairros de Daraj e Tuffah, no enclave palestino. O Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, informou que 35,7 mil pessoas já morreram em Gaza desde o início do conflito.

Últimos desdobramentos

Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, afirmou que nenhuma das ajudas humanitárias descarregadas em um cais temporário construído pelos Estados Unidos na costa de Gaza foi entregue à população palestina, mas analisou que "rotas alternativas" estão sendo estabelecidas para a entrega segura das 569 toneladas de mantimentos.



Enquanto isso, o líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou durante o seu encontro com o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, que "a promessa de eliminar Israel será cumprida".



Já Benjamin Netanyahu , primeiro-ministro de Israel, se comparou com os ex-líderes Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt em uma entrevista à emissora CNN, onde fez duros ataques ao Tribunal Penal Internacional.

