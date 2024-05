Reprodução: Px Here Recém-nascido morreu em um navio

A polícia italiana prendeu uma tripulante de um navio de cruzeiro que teria assassinado o próprio filho recém-nascido.

A mulher, que não teve seu nome revelado, trabalhava na cozinha e na limpeza da embarcação Silver Whisper, de bandeira de Bahamas.

De acordo com os investigadores, ela não prestou os cuidados básicos ao bebê.

As forças de ordem foram acionadas após o capitão do navio ter descoberto que o bebê havia morrido logo depois de nascer.

Com isso, ele acionou as autoridades costeiras da Itália, que era o país mais próximo.

A mulher de 28 anos, que tem origem filipina, foi encontrada em estado de choque após uma vistoria na embarcação. Algumas testemunhas apontaram que o bebê tinha pelo menos dois dias de vida.

A polícia não descarta a hipótese de o recém-nascido ter falecido devido aos cuidados inadequados da mãe, que está detida preventivamente em Florença.

O Silver Whisper tem 180 metros de comprimento e pode acomodar 350 pessoas, incluindo 280 tripulantes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.