Reprodução/Facebook/HcSoSheriff Envolvidos em briga generalizada também cometeram atos de vandalismo

O cancelamento de uma festa no condado de Hillsborough, na Flórida , nos Estados Unidos , resultou numa briga generalizada entre 400 pessoas, no último sábado (18). De acordo com autoridades locais, 23 jovens e seis adultos foram presos por desacatar os policiais e cometerem atos de vandalismo.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver homens brigando entre si - alguns foram até arremessados contra vidros. As imagens chocantes também mostram estabelecimentos sendo destruídos e saqueados. A confusão envolveu homens de idades distintas.

Assista ao vídeo abaixo:





De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough, um policial à paisana acionou viaturas por volta das 21h20 (horário local), após registrar uma desordem na pista do Astro Skate, espaço de entretenimento onde um show seria realizado.

Os investigadores dizem que a briga começou depois que os responsáveis por administrar o Astro Skate cancelaram uma festa alegando que os organizadores do evento não contrataram um auxiliar de folga para monitorar o show, conforme a política da empresa.

O cancelamento feito de última hora irritou o público, que até foi reembolsado, mas se organizou para promover uma manifestação através das redes sociais.

Além de pessoas levemente feridas, que foram encaminhadas para os hospitais mais próximos, o motim também gerou um prejuízo aos estabelecimentos à pista de skate. Uma loja de conveniência, por exemplo, estima ter perdido 500 dólares devido à confusão.

Em comunicado oficial à imprensa, os policiais afirmaram que a investigação continua com o intuito de encontrar outras pessoas que participaram da confusão.

"Estou indignado com o comportamento violento e perturbador que teve como alvo pessoas trabalhadoras e empresas, criando danos, medo e caos na nossa comunidade. Vou deixar claro uma coisa: este comportamento violento e destrutivo nunca, sob nenhuma circunstância, será tolerado no condado de Hillsborough", disse o xerife Chronister.

"Como você pode ver nas imagens horríveis, esses indivíduos não se preocupavam com a segurança, nossos policiais tiveram que intervir para neutralizar a situação de maneira profissional e rápida", acrescentou o xerife.

Os seis adultos detidos foram encaminhados para a Prisão de Orient Road, enquanto os 23 menores de idade foram transferidos para o Centro de Avaliação Juvenil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp