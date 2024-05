Reprodução Professora mais amada dos EUA foi condenada por crime sexual





Na cidade de Arkansas, nos Estados Unidos, um caso envolvendo abuso sexual por parte de uma professora chamou a atenção. Heather Hare, que ganhou notoriedade como a "professora mais amada dos Estados Unidos" em 2020, foi recentemente condenada a 13 anos de prisão por um crime que chocou.

A história começou a se desdobrar quando o canal KATV revelou detalhes sobre as ações de Heather contra um de seus alunos. Segundo informações da justiça norte-americana, o crime ocorreu em pelo menos 30 ocasiões, inclusive durante uma viagem estudantil a Washington.

Em 2020, ela foi destaque no programa Good Morning America, recebendo o carinho e a admiração de seus alunos e colegas. Contudo, por trás dessa fachada de docente dedicada e amada, escondia-se um comportamento criminoso.

Heather Hare, que era casada e lecionava economia doméstica na Bryant High School, se aproximou do aluno em questão ao obter o número do seu celular. O relacionamento evoluiu para uma amizade virtual através das redes sociais, incluindo o Instagram e o Snapchat.

O promotor-assistente John Ray White revelou em juízo que as conversas entre Heather e o aluno eram frequentes, chegando ao ponto dela expressar desejos inapropriados.

Em um dos diálogos, Heather disse que "sonhava com eles fazendo sexo" com o estudante. Essa relação inadequada aconteceu repetidamente entre 2021 e 2022, ocorrendo tanto na casa e no carro da professora quanto na sala de aula.

A condenação de 13 anos de prisão e a proibição perpétua de dar aulas são marcos finais na carreira de Heather Hare.

