Reprodução: Redes Sociais Meteoro atravessando Portugal

Um meteoro clareou o céu de Portugal na noite de sábado (18), em Castro Daire. O fenômeno foi reportado por volta das 23h50 (19h50 no horário de Brasília). Segundo as autoridades portuguesas, os fragmentos caídos ainda não foram localizados.

A passagem do meteoro foi registrada e publicada nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o clarão se formando no céu a medida que o fenômeno passa.

Veja os vídeos:

Dizem que este meteoro apenas atravessa Portugal de 20 em 20 anos 😱 #cometa pic.twitter.com/SAyYfgth3n — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) May 19, 2024









Brutal!!!!!!! ☄️

Conseguimos ver o meteoro a atravessar a atmosfera!

Porto, Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/2LsaZ4Tnfc — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024













Porto ☄️ pic.twitter.com/TZuYuIgkSf — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024





Muitos viram o meteoro no Norte de Portugal, mas há relatos também na zona sul do país, incluindo Lisboa.

O CDOS (Comando Distrital de Operações de Socorro) de Viseu, que fica a cerca de 25 km de Castro Daire, disse ao Público, jornal português, que recebeu um chamado por volta da 0h de domingo (19) informando a queda de um objeto na Serra de Montemuro. Os bombeiros foram ao local, mas não encontraram nada.

