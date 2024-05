Reprodução: Redes Sociais Joseph Dituri passou 93 dias submerso no Oceano Atlântico

Um oficial naval aposentado chamado Joseph Dituri, passou três meses submerso no Oceano Atlântico e voltou 10 anos mais jovem. Ele fez parte de um estudo sobre os efeitos de viver debaixo d'água em um ambiente pressurizado.

Em 2023, Dituri passou 93 dias no oceano em um pod de 90 metros quadrados. Ele ainda quebrou o recorde de habitação subaquática, que era de 73 dias.

After 100 under the sea, Dr. Joseph Dituri is once again part of our world. @BN9 pic.twitter.com/D7JleRuqeU — Nick Popham (@nickpopham) June 9, 2023





Melhoria na saúde

O oficial naval passou por avaliação médica após a submersão, que constatou que os telômeros, ou seja, as cápsulas de ADN nas extremidades dos cromossomos que normalmente diminuem com a idade, eram 20% mais longos do que antes do mergulho. A contagem de células-tronco de Dituri também disparou, o que indica transformação na saúde geral do homem.

Houve melhora também na qualidade do sono, com 60 a 66% das suas noites passadas em sono REM profundo. Ainda, Seus níveis de colesterol caíram 72 pontos e as inflamações que ele tinha, foram reduzidas pela metade.

Câmara hiperbálica

Dituri participou de uma pesquisa que permite ver como os corpos humanos respondem a ambientes pressurizados por um longo tempo. Ao Daily Mail, o oficial falou sobre os benefícios da medicina hiperbárica.

“Você precisa de um desses lugares que seja isolado de atividades externas. Mande as pessoas aqui para férias de duas semanas, onde elas esfregam os pés, relaxam e podem experimentar os benefícios da medicina hiperbárica”, disse o homem.

Ainda, o oficial naval conseguiu realizar exercícios dentro da câmara hiperbálica. Ele utilizou faixas elásticas para o treino de uma hora durante cinco dias da semana.

