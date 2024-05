IRNA Presidente iraniano Ebrahim Raisi

Um helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, neste domingo (19), se envolveu em um "acidente" e fez um "pouso forçado", informou a TV estatal iraniana.

A agência iraniana IRNA relatou que, além de Raisi, também estavam a bordo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental e outras autoridades.

Até a publicação desta matéria, as equipes de resgate tentavam chegar ao local, que se encontra em más condições climáticas, com forte chuva e vento.

“O estimado presidente e a empresa estavam voltando a bordo de alguns helicópteros e um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina”, disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à TV estatal.

O helicóptero caiu entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental, segundo a IRNA. A Reuters, diz que os oficiais "estão esperançosos, mas que as informações sobre o acidente são preocupantes".

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei afirmou que as pessoas não devem preocupadas e que "a gestão do Estado do Irã não será afetada" pelo acidente.

Veja o que diz a mídia iraniana:





Todos viajavam por Tabriz, na província iraniana do Azerbaijão Oriental, quando precisou fazer um pouso de emergência devido às más condições climáticas e neblina.

Apesar de a imprensa local utilizar o termo "acidente", a agência iraniana Mehr, citada pela Tass, afirmou que o presidente iraniano "não ficou ferido", assim como os outros passageiros.

Nesta manhã, Raisi e o seu homólogo do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, inauguraram a terceira barragem construída no rio Aras, nas zonas fronteiriças entre os dois países.

