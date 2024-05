Reprodução Raisi está desaparecido após acidente





Dois tripulantes do helicóptero que caiu neste domingo (19) com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, conseguiram responder o contato das equipes de resgate. A informação foi dada pelo vice-presidente iraniano para assuntos executivos, Mohsen Mansouri, para a IRNA (Agência de Notícias da República Islâmica).

Por conta do contato, o governo iraniano acredita que o acidente tenha sido de baixa gravidade. Outro ponto que trouxe maiores esperanças para os líderes iranianos é que o local exato do acidente foi identificado pelo Ministério da Informação e Tecnologia das Comunicações.

O grande problema tem sido as más condições climáticas. As equipes de resgate relataram que há muita chuva e vento no local, o que tem atrapalhado os trabalhos. Três servidores estão desaparecidos.

O vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, determinou que todo o potencial e capacidades do governo sejam usados para encontrar o helicóptero do presidente iraniano.



Mokhber determinou que o ministro da Saúde, Bahram Einollahi, e o vice-presidente para assuntos executivos fossem até as cidades de Varzaqan e Jolfa, localizadas na província do Azerbaijão Oriental, região onde ocorreu o acidente.

Einollahi e Mansouri vão ficar responsáveis por supervisionar os trabalhos de busca e resgate.

Mais cedo, a TV estatal do país havia dito que o helicóptero havia sido encontrado. Porém, a informação foi negada pela IRNA e também pela Crescente Vermelho, o que é equivalente à Cruz Vermelha.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, falou publicamente com a população do país e pediu paciência a todos. Ele relatou que a “gestão o Estado do Irã não será afetada” pelo ocorrido e que não há motivo para ficarem ansiosos.

Além do presidente iraniano, também estavam no helicóptero Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

