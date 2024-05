Reprodução/redes sociais Bebê foi encontrado com seu cachorro na Argentina

Um bebê fugiu de casa com seu cachorro, na madrugada desta terça-feira (14), em Córdoba, na Argentina . A criança de apenas um ano saiu rastejando de casa enquanto seus pais dormiam. A imagem foi filmada por câmeras de segurança dos vizinhos. Veja ao final da matéria .

Os vizinhos, inclusive, foram os responsáveis por acionarem a polícia para fazer o resgate. De acordo com o subcomissário da polícia de Córdoba Ariel Britos, os pais da criança não deram conta do desaparecimento da criança.

A investigação da polícia aponta que o bebê conseguiu sair de casa com ajuda do cão. "Parece que o menino escorregou e o cachorrinho deles conseguiu abrir uma porta. Parece que o cão tem o hábito de fazer isso", disse Britos.

Ainda segundo o policial, o animal acompanhou a criança em todo o percurso. "O cachorro nunca se afastou da criança, sempre esteve ao seu lado", declarou.

Ao todo, a criança teria rastejado por cerca de 70 metros de sua casa até onde foi encontrado. Ela estava muito perto de chegar a uma estrada movimentada.

Assista ao vídeo abaixo:

