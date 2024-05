Reprodução/KomoNews Houve um curto-circuito após o avião ser conectado à rede elétrica do aeroporto

Um avião da Delta pegou fogo após ser ligado à rede elétrica do terminal do aeroporto, forçando os passageiros a evacuarem pela saída de emergência. O caso aconteceu em 6 de abril na cidade de Seattle, em Washington, nos EUA , mas imagens do momento no incêndio da aeronave foram reveladas recentemente.



Segundo o NY Post, a aeronave se trata de um modelo Airbus da Delta e havia saído de Cancún, no México. Houve um curto-circuito após o avião ser conectado à rede elétrica do aeroporto, e ele começou a soltar faíscas logo abaixo do cockpit.

Os pilotos sentiram o cheiro de queimado e perceberam a fumaça. Com isso, orientaram os passageiros a deixar a nave pela saída de emergência. De lá, eles tiveram que subir na asa do avião e descer pelo escorregador até a pista.

As faíscas começaram a se intensificar enquanto os passageiros saíam do avião, e logo provocaram o incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Seattle, alguns passageiros tiveram ferimentos leves em decorrência do deslizamento pela rampa. Nenhum deles necessitou de cuidados médicos adicionais no hospital, segundo o porta-voz do aeroporto.

Veja o vídeo:

O que diz a Delta



A companhia aérea divulgou uma nota sobre o incidente:

"Por uma questão de precaução, foram adicionados escorregas e os passageiros que ainda se encontravam a bordo saíram pela parte de trás do avião. Os passageiros foram totalmente evacuados e os que desembarcaram na rampa regressaram ao terminal através das escadas da rampa. O avião foi retirado de serviço para inspeção e manutenção".

