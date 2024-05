Reprodução Professora é réu em processo no Reino Unido

A professora Rebecca Joynes, 30, que se tornou ré após engravidar de um adolescente enquanto era investigada por abuso sexual contra outro menor, revelou que perdeu a guarda da bebê que teve com um dos jovens.

Durante a audiência no tribunal de Manchester, na Inglaterra, Joynes chorou de soluçar ao contar que a filha havia sido 'tirada dela' um dia após o nascimento, e que agora a vê 'três vezes por semana, três horas por dia'.

A investigação aponta que Rebecca se envolveu sexualmente com dois jovens que, na época, tinham 15 anos. Ela é ré por seis acusações de atividades sexuais com os menores e nega todas elas, afirmando que o envolvimento com o adolescente '1' nunca aconteceu e que seu relacionamento com o '2' só ocorreu após ele completar 16 anos.

Entenda

O promotor do processo diz que a docente comprou um cinto de grife e deu para o adolescente “1”, chamando-o para ir ao seu antigo apartamento. No local, eles fizeram sexo por duas vezes. O garoto confessou a relação para dois amigos, o que gerou o início da investigação.

Rebecca foi suspensa da escola em que era professora de matemática, mesmo negando as seis acusações de atividade sexual com menores. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada depois de pagar uma fiança e se comprometer a não ter contato com nenhum menor de 18 anos sem ter uma companhia de outro adulto.

A polícia descobriu, no entanto, que Rebecca estava se relacionando há muito tempo com outro aluno, de 15 anos. O caso ocorreu, segundo o adolescente “2”, no período em que ela estava suspensa e sendo investigada. Quando o garoto completou 16 anos, ela engravidou.

Rebecca nega 6 acusações de atividades sexuais com menores de idade

Em sua defesa, Rebecca disse que, apesar de ter levado o adolescente '1' para sua casa e ter o levado para o seu apartamento - onde a polícia encontrou amostra do seu DNA nos lençois - nunca se relacionou sexualmente com o ele, e que era o aluno que insistentemente iniciava o contato.

'Quando eu estava na frente da sala de aula ou passava por ela, ele dizia: 'você é sexy'. Havia um comentário na turma de que eu era a 'Bunder Becky'. Bunder significa 'bunda'. Optei por ignorar os comentários", disse.

Quanto ao adolescente '2', o pai da criança, ela admitiu ter cometido um erro, mas frisou que a relação sexual só ocorreu quando ele já havia completado 16 anos de idade - na época, ela já estava suspensa do seu emprego como professora.

A audiência de Rebecca Joynes segue em andamento.

