O Instituto de Saúde AIIMS-Bhubaneswar , da Índia , realizou um procedimento cirúrgico que está sendo chamado nas redes sociais de "milagre médico". Profissionais do hospital removeram um tumor de 6,8 kg da cabeça de um homem de 51 anos. A cirurgia, tratada como extremamente complexa, levou 10 horas e foi bem-sucedida.

Natural de Bengala Ocidental, estado da Índia, Rabindra Bisui tinha uma doença chamada sarcoma sinovial há 25 anos, mas conseguia viver normalmente. Nos últimos sete meses, porém, o tumor passou a crescer rapidamente, chegando a pesar 6,8 kg. O aumento do caroço tirou sua capacidade de trabalhar, se movimentar e realizar outras atividades diárias.

Para atender o indiano, o Instituto de Saúde AIIMS-Bhubaneswar selecionou um grupo de especialistas de diferentes disciplinas, incluindo neurocirurgia, anestesiologia, radiologia intervencionista e oncologia cirúrgica.

Após um procedimento de 10 horas, os médicos conseguiram remover completamente o tumor sem danificar o osso do crânio do paciente. De acordo com o portal britânico " The Sun ", Bisu não teria apresentado nenhuma complicação pós-operatória.

O sarcoma sinovial, uma forma incomum de câncer que afeta o tecido ao redor das articulações, é geralmente encontrado nos quadris, joelhos, tornozelos ou ombros, mas pode aparecer em qualquer parte do corpo.

