Reprodução/redes sociais Queda de outdoor deixa 4 mortos na Índia

A queda de um gigantesco outdoor deixou quatro mortos e mais de 60 feridos em Mumbai , na Índia , nesta segunda-feira (13). A tragédia foi registrada por câmaras de segurança. Assista ao vídeo no final desta matéria.

De acordo com informações preliminares das autoridades indianas, 61 pessoas ficaram feridas. O outdoor caiu em meio a uma forte tempestade que atingiu o local. O acidente aconteceu perto de uma estrada movimentada no subúrbio oriental de Ghatkopar. O objeto caiu sobre casas e uma bomba de gasolina.

Através da redes social X (o antigo Twitter), a Corporação Municipal de Brihanmumbai, o órgão que administra Mumbai, os bombeiros, a polícia, as autoridades de resposta a desastres e outras instituições estão envolvidas nos esforços de resgate às vítimas.

"A coordenação com todas as agências envolvidas está sendo mantida pelo Departamento de Gestão de Desastres do BMC. Até o momento, 60 pessoas foram resgatadas do local do acidente e levadas ao hospital", diz um trecho do comunicado.

Mumbai, como várias cidades indianas, está sujeita a graves inundações e acidentes relacionados com chuvas durante a estação das monções, que geralmente dura de junho a setembro.

Assista ao vídeo abaixo:





