Reprodução O piloto Muhammad Asim Jawad morreu após acidente de avião





Um acidente aéreo ocorreu a cidade de Chattogram, Bangladesh, por conta de uma tentativa de manobra inspirada no famoso filme "Top Gun". O piloto Muhammad Asim Jawad, de 32 anos, estava conduzindo a aeronave quando tentou realizar três giros em baixa altitude, seguindo o estilo cinematográfico de acrobacias aéreas.

A fuselagem do avião acabou raspando na pista durante a manobra, levando à ejeção do avião com o copiloto Sohan Hasan Khan a bordo. A ejeção ocorreu em alta velocidade, resultando em danos à aeronave e iniciando um princípio de incêndio, além de fragmentos se desprenderem durante a decolagem.

O resgate foi uma operação complexa e arriscada. Equipes da Força Aérea e da Marinha, com auxílio de pescadores, conseguiram resgatar os pilotos do rio Karnaphuli. Porém, Muhammad faleceu no hospital, enquanto Sohan permanece internado em estado grave.

As versões sobre as causas do acidente são divergentes. O Departamento de Relações Públicas Interserviços de Bangladesh alega que houve uma falha mecânica que levou à queda da aeronave.

No entanto, uma fonte relatou às mídias britânicas que as imagens de câmeras de segurança contradizem essa versão oficial, sugerindo que o acidente foi resultado de uma manobra arriscada e imprudente por parte dos pilotos.

O caso segue sendo investigado pela justiça do Reino Unido.

Confira o vídeo:







