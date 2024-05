Reprodução/redes sociais Incêndio de grandes proporções destruiu 80% de um shopping na Polônia

Um incêndio de grandes proporções destruiu um dos principais shoppings de Varsóvia , na Polônia , neste domingo (12). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas se espalharem pelo prédio e a capital polonesa ficar coberta por fumaça. Até o momento, não há relatos de vítimas fatais. Assista ao final da matéria .

A tragédia aconteceu no distrito de Bialoleka. Segundo a mídia local, 80% do complexo, que possui 1.400 lojas, foi tomado pelas chamas. As autoridades locais se impressionaram com a velocidade da propagação do fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há suspeita de que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente. As investigações, porém, ainda são preliminares.

"Uma propagação tão rápida do fogo é uma situação incomum. O fogo se espalhou rapidamente talvez devido aos materiais inflamáveis acumulados no interior, especialmente têxteis. Ainda não sabemos o que causou o incêndio. Especialistas irão determinar isso", disse o porta-voz dos bombeiros à mídia local.

Devido à fumaça, as autoridades locais pediram para os moradores fecharem todas as janelas.

Assista ao vídeo abaixo:





