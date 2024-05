Reprodução/redes sociais Ônibus cai de ponte em São Petesburgo, na Rússia

Três pessoas morreram após um ônibus desgovernado cair de uma ponte em São Petesburgo , na Rússia , nesta sexta-feira (10). As imagens foram registradas por câmeras de segurança do local. Assista ao final da matéria .

No vídeo, é possível ver o ônibus caminhando em zigue-zague e bater em outro carro antes de fazer uma curva fechada e despencar da ponte. De acordo com informações locais, 20 pessoas estavam dentro do coletivo.

Ainda de acordo com a mídia russa, os serviços de emergência realizaram uma operação de resgate rápida, levando pessoas para os hospitais da região.

O motorista do ônibus, por sua vez, foi preso e encaminhado para interrogatório pela polícia. As autoridades dizem que ainda estão tentando entender o que aconteceu.

Assista ao acidente abaixo:



