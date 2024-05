Reprodução/redes sociais Piloto de moto voou por 7 metros antes de "pousar" em carro

Um acidente incrível marcou o primeiro dia da Internacional North West 200 , tradicional corrida de rua de motos, que acontece anualmente na Irlanda do Norte. Nesta quinta-feira (9), o motociclista irlandês Paul Cassidy perdeu o controle de seu veículo, acertou a barreira de proteção e voou a cerca de 7 metros de altura. Enquanto estava no ar, ele deu várias cambalhotas antes de cair no capô de um carro que estava estacionado no lado de fora da pista. Assista o acidente impressionante ao final da matéria .

Em sua conta no X (antigo Twitter), Paulo Cassidy confirmou que saiu do acidente praticamente ileso, com apenas alguns arranhões. "Muito obrigado a todos por todo o apoio. Toda a equipe médica fez um excelente trabalho", disse o motociclista.

O vídeo de acidente viralizou nas redes sociais, com muitos internautas se surpreendendo com o fato de Cassidy não ter sofrido nenhum ferimento mais sério. A sessão desta quinta, porém, contou com outros dois acidentes - em ambos, os envolvidos precisaram ser encaminhados a um hospital.

Assista ao acidente abaixo:





