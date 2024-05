Reprodução Pessoas ficaram de cabeça para baixo em um brinquedo





Um caso assustador ocorreu no Parque de Diversões em Fuling, na China, quando um dos brinquedos que gira 360 graus parou de repente no ponto mais alto, deixando os ocupantes de cabeça para baixo a vários metros de altura.

O episódio, ocorrido no sábado (4), desencadeou uma operação de resgate para trazer as pessoas de volta ao solo com segurança.

Em entrevista para a Reuters, funcionários da área turística de Fuling, embora não tenham fornecido detalhes precisos sobre as operações de resgate, asseguraram que todos os ocupantes do brinquedo foram resgatados sem ferimentos graves.

No entanto, algumas pessoas relataram tonturas decorrentes da situação angustiante em que se encontraram.

O brinquedo em questão está passando por rigorosas verificações para identificar a origem da falha que resultou no incidente.

Além disso, outros brinquedos do parque também serão minuciosamente inspecionados quanto à segurança, visando garantir a integridade dos frequentadores e evitar que casos semelhantes ocorram no futuro.

Segundo relatos, havia 18 pessoas no brinquedo no momento em que ele parou de forma abrupta, levando todos à posição de cabeça para baixo.

Apesar do susto e das tonturas relatadas, a atuação das equipes de resgate garantiu que todos fossem retirados com segurança e sem maiores consequências físicas.

As autoridades estão investigando o ocorrido e adotando medidas para garantir a segurança dos futuros visitantes do parque.

