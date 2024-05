Reprodução Imagens da câmera de segurança capturaram os bandidos quebrando as vitrines com marretas





Um vídeo foi divulgado pela polícia de Connecticut, nos Estados Unidos, mostra o momento em que dois ladrões mascarados e armados realizaram um assalto à mão armada em uma joalheria. As cenas, captadas pelas câmeras de segurança da loja revelam a ação rápida e violenta dos criminosos.

O assalto ocorreu por volta das 15h10 de quinta-feira (9), quando a loja tinha apenas algumas pessoas presentes. Nas imagens, inicialmente tudo parece tranquilo, com clientes e funcionários circulando normalmente.

No entanto, a calma é interrompida quando os dois criminosos, vestidos de preto da cabeça aos pés e usando luvas laranja, entram no local.

Com marretas em mãos, os criminosos partem para a destruição das vitrines da joalheria, visando roubar as preciosas mercadorias em exposição. Um dos ladrões se concentra em quebrar uma vitrine, enquanto o outro pega as joias da primeira vitrine danificada.

A ação criminosa é rápida e violenta, levando menos de 30 segundos para os ladrões fugirem do local com uma quantidade desconhecida de joias roubadas.

Os funcionários da loja conseguiram se retirar em segurança para a parte de trás do estabelecimento e não tiveram interação direta com os criminosos.

Após o roubo, os suspeitos foram vistos fugindo em um sedã BMW preto em direção a Fairfield na Post Road East, conforme relatado pela polícia de Westport.

As autoridades estão investigando o caso para identificar e capturar os responsáveis por esse assalto e estão solicitando qualquer informação que possa ajudar na apuração.

Assista ao vídeo:







