As fortes chuvas que afetam grande parte do estado do Rio Grande do Sul também atingem uma parte do Uruguai . De acordo com a imprensa local, há mais de 1.300 pessoas evacuadas e cerca de 3,2 mil pessoas sem energia elétrica.

Mas, para além dos problemas relacionados à estrutura local, os uruguaios têm que lidar com outro: o aumento na população de mosquitos, entre eles, o mosquito da dengue.

Santiago Caramés, diretor do Sistema Nacional de Emergências do Uruguai (Sinae) disse, em entrevista ao Primera Mañana, que o país está cheio de mosquitos, mas 'com o frio sobraram os mais complicados, como o mosquito da dengue'.

'Não tenho dúvidas de que, após as inundações e o calor em alguns locais, teremos que desinfetar, fumigar e distribuir repelentes às famílias, porque haverá muitos mosquitos neses locais', afirmou.

Segundo o jornal El País, o Uruguai enfrenta uma invasão do mosquito Aedes albifasciatus, conhecido como “mosquito das inundações” e transmissor da Encefalite Equina Ocidental. A recomendação para evitar doenças é o uso de camisetas de manga longa e calças, além do uso de repelentes.

O que causa a proliferação de mosquitos

As fortes chuvas na região favorecem a proliferação dos mosquitos porque criam um ambiente propício para sua reprodução.

Com as cheias, há a formação de áreas alagadas, onde os mosquitos colocam seus ovos e, consequentemente, aumentam sua população.

