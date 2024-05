YouTube Homem do 'vestido viral' de 2015 é acusado de estrangular esposa

O autor da foto de um vestido que gerou debate sobre suas verdadeiras cores e viralizou na internet se declarou culpado de colocar a vida da esposa em perigo após tê-la estrangulado. As informações são do jornal britânico Mirror.

Segundo o jornal, em uma audiência no Tribunal Superior de Glasgow, na Escócia, Keir Johnston, 38, confessou ter praticado 11 anos de violência doméstica contra sua esposa. Ele ficará preso preventivamente até junho.

De acordo com a publicação, Johnston e a esposa moravam em uma ilha isolada, onde há pouco policiamento. Em 2022, ele atacou a esposa e a ameaçou dizendo 'alguém vai morrer', após ela o desafiar e não comparecer a uma entrevista de emprego.

Johnston disse, então, que deixaria a esposa. Quando ela tentou impedir que ele saísse da propriedade, ele a atacou. "Ele colocou os dois joelhos nos braços dela, para que ela não pudesse se mexer. Começou então a estrangulá-la com as duas mãos. Ela temeu por sua vida e achou que Johnston iria matá-la, uma vez que ele era muito forte", disse Chris MacIntosh, procurador da Coroa, no julgamento.



Vestido 'sem cor definida' viralizou em 2015

O casal viralizou em 2015 após a publicação da foto de um vestido usado pela mãe da noiva no casamento, que gerou debate na web sobre qual era sua verdadeira cor: azul e preto ou branco e dourado. A repercussão foi tão grande que a peça ficou conhecida como o "vestido que quebrou a internet".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp