Um acidente entre dois trens deixou ao menos 90 feridos, nesta sexta-feira (10), em Buenos Aires , na Argentina . De acordo com o jornal local "Clarín", 51 pessoas foram encaminhadas aos hospitais mais próximos. As outras 39 pessoas sofreram ferimentos leves e não precisaram de atendimentos hospitalares. Não há vítimas fatais.

Segundo a imprensa argentina, o acidente aconteceu após um trem da linha de metrô descarrilhar e atingir outro que estava parado. A batida ocorreu em Palermo, um dos bairros mais ricos da capital.

Ao menos duas pessoas foram levadas para hospitais em estado grave. Segundo a agência de notícias Associated Press, equipes de emergência atendiam diversas pessoas deitadas no chão no local.

Reprodução/EFE Choque entre trens em Buenos Aires deixa dezenas de feridos

Reprodução/redes sociais Argentinos são atendidos após acidente entre trens em Buenos Aires









Reprodução/redes sociais Algumas pessoas deixaram o trem sem ferimentos





