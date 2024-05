Reprodução Incêndio em tanque de produtos químicos na Tailândia

Ao menos uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções que atingiu um tanque de produtos químicos na Tailândia nesta quinta-feira (9). As informações são da AP.

O fogo atingiu o parque industrial de Mab Ta Phut, na região leste do país. Cerca de 400 pessoas, entre trabalhadores e residentes, foram evacuados para um abrigo temporário, segundo o departamento de relações públicas da província de Rayong.

Vídeos mostram uma grande nuvem de fumaça escura e o fogo avançando pelo armazém. Assista:





O departamento informou ainda que o incêndio só foi noticiado após 6h em curso, e que os bombeiros estimaram que precisariam de mais de 10h para extinguirem totalmente as chamas.

O tanque, que pode armazenar até de 2.500 litros, continha gasolina de pirólise, uma junção de produtos químicos utilizada na mistura de gasolina e altamente inflamável.

O que diz a empresa

A unidade pertence à empresa Mab Ta Phut Tank Terminal, que opera um porto comercial e um terminal de armazenamento de produtos petroquímicos na região.

A empresa disse, em nota, que investiga a causa do incêndio e que vai estabelecer medidas que impeçam um novo incêndio. Além disso, prestou condolências às famílias das vítimas, às quais afirmou que providenciará apoio.

Esta não é a primeira vez que um tanque da empresa pega fogo: em 2021, ela foi obrigada a pausar temporariamente as operações depois de um incêndio em um de seus armazéns, que deixou três mortos e dois feridos.

