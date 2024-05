Wesley Tingey/Unsplash Estudantes que estavam na área da piscina foram intoxicados

Uma "nuvem" química de cloro liberada na manhã desta quinta-feira (9) na piscina de um centro esportivo de Guastalla, próximo a escolas na cidade da província de Reggio Emilia, na Itália , durante uma manutenção deixou ao menos 150 pessoas intoxicadas.



A informação foi confirmada à ANSA pela prefeita de Guastalla, Camila Verona, que relatou que a maioria dos afetados é estudantes, sendo que alguns precisaram ser hospitalizados. Todos os intoxicados apresentaram tosse e olhos lacrimejantes.

A polícia local, os bombeiros, os carabineiros e a própria prefeita intervieram na área afetada "imediatamente", porque as instalações das piscinas estão próximas. As escolas secundárias Russell e Carraro foram evacuadas.

De acordo com as autoridades italianas, o fornecedor de produtos químicos carregava cloro ou provavelmente ácido sulfúrico, durante os trabalhos de manutenção na usina de purificadores.

Relatos preliminares apontam que a nuvem amarelada foi liberada por volta das 8h (horário local) após o funcionário colocar ácido sulfúrico ou cloro, usado em muitas piscinas para baixar o pH da água, em contato com outra substância, o que desencadeou uma reação química.

O operador foi intoxicado pela fumaça, mas não corre risco de perder a vida. Agora, a situação está controlada e muitas crianças já começaram a regressar às aulas, segundo Verona.

