Tahlia Doyle / Unsplash Ladrão substitui diamante de mais de R$ 1 milhão por pedra falsa

Um ladrão de joias conseguiu trocar um anel de diamantes avaliado em U$D 225 mil (o equivalente a R$ 1,1 milhão) por uma réplica falsa em uma loja da Tiffany, uma das grifes de joalheria mais famosas do mundo. O caso aconteceu em uma loja da grife em Manhattan, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Ao jornal USA Today, o porta-voz da polícia de Nova Iorque disse que o suspeito foi identificado como Yaorong Wan, 49. Ele foi detido na última sexta-feira (4) e responde a duas acusações de furto qualificado.

De acordo com a polícia, Wan teria substituído o diamante por uma pedra de zircônia cúbica, uma peça fabricada que se assemelha aos diamantes. Imagens das câmeras da loja mostram Wan escondendo o anel na palma da mão enquanto colocava a réplica no lugar.

A outra acusação diz respeito ao furto de um anel de diamantes de U$D 24 mil de uma loja Cartier no complexo Hudson Yards.

Outras acusações

Além das acusações em Nova Iorque, Wan também tem mandados de prisão em aberto no condado de Nassau, em Long Island, bem como em Nova Jersey. Ele também é suspeito de outros roubos de jóias na Flórida e na Califórnia e é procurado na Coreia do Sul por acusações de roubo de outras joalherias, de acordo com o jornal ABC7.

