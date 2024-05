Reprodução Mulher foi presa pela polícia na Itália





Uma brasileira de 39 anos foi detida na noite da última quarta-feira (8) na cidade de Paola, na região da Calábria, no sul da Itália, sob a acusação de tentativa de homicídio após esfaquear o companheiro.

Silvia Santos Maria do Socorro atingiu gravemente Francesco Di Santo, 53 anos, natural de Fiumefreddo Bruzio, no abdômen, pescoço e braços durante uma discussão no apartamento do casal.

O italiano foi transportado em alerta vermelho e com risco de perder a vida para o hospital Annunziata de Cosenza, onde foi submetido a uma cirurgia e se encontra em observação na unidade de cuidados intensivos (UTI). Porém, o estado de saúde de Di Santo é mantido em sigilo.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do crime, mas a imprensa local destaca que a brasileira teria relatado à autoridades italianas que atacou o parceiro no auge de uma briga.

Após a discussão violenta, os carabineiros intervieram no local, bem como profissionais de saúde para prestar os primeiros socorros. A polícia abriu uma investigação para esclarecer o contexto no qual ocorreu a tentativa de homicídio e está coletando depoimentos dos vizinhos para compreender plenamente a dinâmica da tragédia.

