Reprodução: AFP Um Boeing 767 da FedEx arrastou uma parte da fuselagem na pista do aeroporto de Istambul

Um Boeing 767 da FedEx fez um pouso de emergência no aeroporto de Istambul, na Turquia, nesta quarta-feira (8). A causa teria sido uma falha no trem de pouso dianteiro. Em gravação, é possível ver uma parte da fuselagem tocar diretamente a pista. Apesar disso, não houve feridos.

O avião é um cargueiro e não transportava passageiros. A aeronave tinha saído do aeroporto Charles de Gaulle, na França, com destino à capital turca.

O piloto comunicou à torre de controle sobre uma falha no equipamento e conseguiu pousar com a assistência dos controladores de voo. Embora a pista tenha sido fechada por algumas horas, o aeroporto de Istambul dispõe de outras pistas de pouso e decolagem, que permaneceram em funcionamento durante todo o dia.

Imagens mostram o momento do impacto da fuselagem com o solo, além disso, é possível visualizar fumaça e chamas no momento do choque. Veja:





