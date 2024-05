Reprodução Advogado era cliente do McDonald's





Um crime ocorreu em um McDonald's localizado em Houston, nos Estados Unidos, onde um advogado, de 46 anos, foi baleado e morto por um cliente irritado, segundo informações da polícia.

Identificado como Jeffrey Limmer, a vítima estava no restaurante quando o cliente começou a discutir com um funcionário por causa de um pedido insatisfatório.

Limmer tentou intervir e esfriar a situação, mas o cliente, em vez de se acalmar, voltou sua atenção para o advogado, resultando em uma discussão que se tornou física.

A briga continuou no estacionamento, onde Limmer empurrou o homem para o chão. Nesse momento, o cliente se dirigiu ao seu carro, pegou uma arma e atirou no advogado antes de fugir em uma caminhonete Ford azul.

A vítima foi declarada morta no local, e até o momento nenhuma prisão foi feita, de acordo com as autoridades.

O advogado morava perto do McDonald's e era um cliente frequente do local. Ele estudou na Universidade do Texas e se formou em direito no South Texas College of Law, trabalhando como associado na firma de advocacia Lewis Brisbois em Houston.

Sua irmã afirmou que não ficou surpresa ao saber que Limmer estava tentando acalmar o cliente que acabou o matando, pois ele passou toda a vida ajudando os outros e defendendo o que acreditava ser correto. A família espera que o atirador seja capturado e levado à justiça.

