Reprodução: Polícia de Nova York A mulher, de 33 anos, foi puxada por cima da barreira de vidro.

Policiais de Nova York escalaram uma parede de vidro em um prédio de 54 andares para resgatar uma mulher de 33 anos que pensava em se jogar do edifício de Midtown, na East 29th Street, em Manhattan. O caso aconteceu na quarta-feira (1º).

Os agentes, treinados para escalada, utilizaram cordas para chegar até a vítima. A ação foi em conjunto com o serviço de emergência (ESU) do NYPD.

Segundo a polícia, o ESU recebeu uma ligação por volta das 15h10 sobre uma mulher que parecia estar pronta para pular do parapeito do prédio de 54 andares.

As filmagens mostram um policial amarrado a uma corda pulando na parede de vidro para se juntar a outro membro da ESU que já estava ajudando a mulher. Eles então içaram a mulher acima da parede de vidro, enquanto um socorrista tranquilizava ela.

Veja o vídeo:

Segundo as autoridades, a mulher foi levada ao Hospital Bellevue. “Quando o público precisa de ajuda, eles chamam a polícia”, disse o NYPD em sua postagem nas redes sociais. “Quando a polícia precisa de ajuda, ela liga para a ESU", completou o post.

*Se estiver enfrentando pensamentos suicidas, procure ajuda. Ligue gratuitamente para o número 188, o Centro de Valorização da Vida. Ele está disponível 24 horas por telefone e nos seguintes horários por chat:

Domingo: 17h à 01h;

Segunda a quinta: 09h à 01h;

Sexta: 15h às 23h;

Sábado:16h à 01h.

