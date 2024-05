Bexar County Sheriff's Office Savannah Kriger, de 32 anos, e o filho Kaiden





Uma mãe do Texas pediu para o filho de 3 anos "dizer adeus ao papai" momentos antes de atirar no menino e depois apontar a arma para si mesma, relataram autoridades policiais do estado norte-americano. Savannah Kriger, de 32 anos, e seu filho Kaiden foram encontrados mortos com ferimentos de bala na cabeça em um parque de San Antonio em 19 de março.

Horas antes do ocorrido, Kriger danificou móveis e pertences do ex-marido em na casa do casal, além de enviar mensagens perturbadoras, anunciando: "Você não terá absolutamente nada até o final do dia".

“Você não tem nada para ir para casa agora. Você não tem”, disse Kriger em uma ligação do FaceTime. “Você não terá nada no final do dia”. A mensagem final para seu ex dizia: “Diga adeus ao seu filho”.

O episódio começou quando ela saiu do trabalho em 18 de março e foi diretamente para a casa do ex-marido, enquanto ele estava no trabalho, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Bexar.

Após os danos causados na casa do ex-marido, Kriger retornou à sua própria residência, onde, mais tarde, disparou dois tiros contra fotos do seu casamento.

“Acreditamos que ela disparou dois tiros contra os retratos de casamento”, disse o xerife Javier Salazar.

Kriger, então, buscou seu filho na creche e iniciou uma sequência de mensagens para o pai de Kaiden, alertando-o sobre a perda iminente.

Um vídeo de 21 segundos recuperado do telefone de Kriger mostrou-a com o filho na vala do parque, onde seus corpos foram encontrados posteriormente. Embora o vídeo não tenha registrado os disparos, as autoridades afirmaram que as intenções de Kriger eram evidentes. Os corpos foram descobertos após um alerta de busca ser emitido na área.

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de Bexar classificou rapidamente as mortes como homicídio-suicídio.

As autoridades também revelaram que o menino estava no centro de uma batalha pela custódia, com Kriger tendo pedido o divórcio e uma ordem de restrição temporária contra seu ex-marido em 7 de março. O ex-casal deveria comparecer ao tribunal em 19 de março, o dia em que os corpos foram descobertos, para uma audiência de custódia.

