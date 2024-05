Reprodução: commons/imagem ilustrativa Ex escoteiro posicionou a câmera para gravar as crianças tomando banho

Um ex escoteiro foi condenado na semana passada a 22 anos de prisão por esconder câmeras em banheiros em um acampamento de Missouri, nos Estados Unidos.

David Lee Nelson, de 41 anos, também foi condenado a pagar US$ 61.810 (cerca de 310 mil reais) em penalidades. Uma parte desse valor irá para um fundo de vítimas e programas de prevenção. Mais de US$ 6.000 (cerca de 30 mil reais) serão destinados às vítimas, para que recebam aconselhamento, segundo a ordem de um juiz federal dada na última quinta-feira (2), conforme o jornal USA Today.

A Justiça dos EUA disse ainda que assim que Nelson for liberto da prisão, ele será supervisionado pelo resto da vida e será proibido de ter contato com jovens sem permissão.

Câmeras escondidas

Nelson escondeu as câmeras dentro de dispensadores de toalhas de papel nos banheiros de um rancho de escoteiros em St. Condado de François, localizado a cerca de 80 milhas (aproximadamente 129 km) ao sul de St. O Louis. As gravações foram descobertas em julho de 2021.

Segundo a Procuradoria dos Estados Unidos, Nelson posicionou as câmeras para que elas conseguissem gravar o chuveiro e outras partes do banheiro.

A câmera foi achada por um líder dos escoteiros, enquanto limpava o banheiro. Logo, o Departamento do Xerife do Condado de François foi acionada.

Segundo o USA Today, Nelson foi visto no banheiro. Em depoimento, ele disse aos investigadores que estava procurando um carregador de celular que havia deixado na barraca do chuveiro.

Em janeiro desde ano, Nelson se declarou culpado pela produção de pornografia infantil. Na última quinta-feira (7), em audiência, as vítimas disseram que agora estão com medo e se sentem desconfortáveis sempre que usam um banheiro público.

