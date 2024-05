Reprodução Morre o piloto Olivier Masurel aos 42 anos

O piloto campeão de voo acrobático Olivier Masurel, 42, morreu na noite desta segunda-feira (6) após cair com seu avião, que havia colidido com um abutre, uma ave de rapina.

Masurel havia feito uma apresentação em um show aéreo em San Javier. Ele voltava para Madrid quando sofreu o acidente. De acordo com um porta-voz do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências do governo regional, o avião pegou fogo após a queda.

“Os bombeiros de Alcazar de San Juan foram mobilizados ontem à tarde após um acidente com uma aeronave leve. O avião pegou fogo após atingir o solo próximo à estrada CM-3012, causando a morte do piloto e único ocupante da aeronave”, disse o porta-voz.

Homenagem

Em comunicado, o San Javier Airshow, evento onde o piloto franco-espanho havia se apresentado, lamentou a morte do piloto.

“Estamos com o coração partido com a notícia do acidente fatal sofrido por Olivier Masurel, um piloto acrobático que participou do festival aéreo. Um abutre bateu em sua cabine e ele morreu. O acidente aconteceu após o festival terminar, poucos minutos antes de ele retornar ao seu destino. Acompanhamos sua família e amigos nesta triste perda".

“Voar tem sido a paixão de Olivier e este acidente fatal custou-lhe a vida. Voe alto, querido Olivier", completou a homenagem.

