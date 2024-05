Reprodução Homem perdeu o controle e foi para cima de uma mulher no trânsito





Peter Abbott, um motorista cuja raiva na estrada levou a um acidente contra Samantha Isaacs, foi condenado após um julgamento no Tribunal de Magistrados de Poole, no Reino Unido. O incidente aconteceu no estacionamento de um posto de gasolina e deixou Isaacs traumatizada.

O caso começou quando Abbott entrou bruscamente na frente de Isaacs no trânsito, provocando-a a buzinar para chamar sua atenção. Isso gerou a reação de Abbott, que saiu de seu veículo e passou a bater no pára-brisa da mulher enquanto dizia palavras ofensivas e ameaçadoras.

Um motorista masculino que testemunhou o caso se envolveu, chamando Peter de valentão e destacando que Samantha era uma mulher sozinha na situação.

As imagens do incidente foram apresentadas no tribunal, contribuindo para a condenação de Abbott por causar do ataque de fúria e provocar medo na vítima.

Embora a sentença de Peter tenha sido adiada para avaliação da liberdade condicional no final do mês, o juiz alertou que ele poderia enfrentar prisão devido à gravidade do comportamento.

Samantha, por sua vez, expressou sua preocupação com o impacto do episódio em sua vida, incluindo a necessidade de manter as portas trancadas no carro e uma sensação de insegurança ao dirigir sozinha.

A juíza responsável pelo caso considerou Isaacs uma testemunha com credibilidade e ressaltou que o comportamento de Abbott foi desproporcional e ameaçador.

