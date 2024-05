Reprodução Twitter Minouche Shafik

Um abaixo-assinado foi iniciado no último sábado (4), na internet, demandando a renúncia da reitora da Universidade de Columbia, Minouche Shafik, citando que sua gestão não está alinhada com as expectativas da comunidade acadêmica.

Até o momento, o pedido já recebeu 451 assinaturas. Confira a petição aqui .

A reitora vem enfrentando críticas de estudantes, professores e observadores externos após permitir a entrada da polícia de Nova York no campus em 18 de abril para dispersar um acampamento montado por manifestantes que protestavam contra a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Veja o texto na íntegra:

"Carta aberta à Sra. Minouche Shafik

Prezada Sra. Baronesa Minouche Shafik,

Vimos pela presente missiva cumprimentá-la por sua trajetória acadêmica e no setor educacional.

Sem sombra de dúvidas, a missão dos professores é vital não apenas para estimular o desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, mas também contribuir para impulsionar a sociabilidade e a tolerância entre estudantes, docentes e sociedade. Um ciclo de virtudes que tem ajudado na manutenção dos valores éticos da civilização. Esta é uma das razões pela qual a escolha pela carreira de docente revela traço nobre e uma boa dose de abnegação.

Não obstante, nos parece que a atuação de V.Sa. diante dos últimos acontecimentos na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, não tem correspondido aos anseios de uma comunidade acadêmica que se propõe a ser livre, democrática e ao mesmo tempo pacífica e acolhedora da pluralidade étnica, religiosa e racial.

Não estamos, com essa manifestação, querendo dizer que a posição de Presidente da Universidade de Columbia, em meio a tensões tão polarizadas, seja uma missão de fácil execução.

Destarte, como Presidente de uma Universidade tão conceituada e prestigiada, é impensável que num ambiente acadêmico de excelência que preza estruturalmente o debate e a interlocução como essenciais para o método pedagógico, que Vsa., incline-se parcialmente para um lado dos assuntos conflituosos, nem tampouco perder completamente o controle da situação no campus, como infelizmente acaba de acontecer. É auto-evidente que a vossa inabilidade infelizmente gerou uma mácula simbólica e afetiva e os últimos e lamentáveis acontecimentos envolvendo depredação, discriminação e intolerância ficarão gravados para além deste momento histórico.

Em razão disso, ponderamos sobre a decisão de V.Sa. em, pensando numa perspectiva mais ampla, generosa e em prol de toda a comunidade acadêmica, abrir mão de uma posição individual de Presidente dessa instituição, para, com humildade, permitir a retomada das condições mínimas de frequência, por parte de todos os alunos, na Universidade de Columbia, restabelecendo-se a normalidade, funcionalidade e o verdadeiro e elevado propósito da vida acadêmica.



São Paulo, 3 de Maio de 2024"

