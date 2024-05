Reprodução/Fox10Phoenix Casa onde aconteceu o afogamento em Phoenix

Duas crianças, irmãs gêmeas, de apenas três anos de idade foram encontradas sem vida em uma piscina nos fundos da casa onde moravam em Phoenix , nos Estados Unidos , na última quinta-feira, segundo as autoridades locais.

O departamento do incêndio e a polícia de Phoenix , capital do Estado do Arizona , foram chamados por volta das 15:30 para atender uma ocorrência de afogamento em uma piscina. Quando chegaram ao local, encontraram as duas crianças necessitando de auxílio médico.

Segundo as autoridades, as gêmeas foram retiradas da piscina com vida e deram entrada no hospital da região em estado crítico. Entretanto, foram declaradas mortas horas após chegar ao local. A polícia da região está investigando o acidente.

Segundo caso de afogamento doméstico em Phoenix

Esse é o segundo caso de afogamento de uma criança na cidade na mesma semana. No domingo (28), um menino de dois anos de idade se afogou também em uma piscina doméstica em Phoenix.

Nesse caso, os bombeiros foram chamados por volta de 16:15 e encontraram a criança sem respiração. A família realizou os procedimentos de reanimação antes mesmo das autoridades chegarem, mas não foi o suficiente para salvar a criança, segundo os bombeiros.