Reprodução: youtube/ instagram/ montagem iG Professora tem 24 anos e estava prestes a se casar

Uma professora de 24 anos chamada Madison Bergmann, do ensino fundamental de Wisconsin, nos Estados Unidos , foi presa na quarta-feira (1º) por supostamente “ficar” com seu aluno da quinta série. O caso ocorreu a menos de três meses da data de seu casamento.

O suposto abuso de Bergmann contra o aluno de 11 anos veio à tona quando a mãe do menino ouviu seu filho conversando com a professora ao telefone, segundo a CBS News Minnesota.

Os pais do garoto encontraram mensagens de texto entre o filho e a professora. O pai imprimiu as conversas e levou até a escola, a River Crest Elementary School.

Segundo o New York Post, as mensagens era sobre os encontros dos dois. Bergmann falava sobre ser dentro da sala de aula durante o almoço ou depois da aula. Ela ainda é acusada de dizer à criança o quanto ela gostou de ser tocada e beijada pelo garoto.

Quando foi detida, a polícia encontrou uma pasta com o nome do garoto. Nela, havia muitas notas manuscritas falando sobre o quanto eles se beijaram.

Em uma das cartinhas, Bergmann teria escrito: “Uma das minhas primas está na 5ª série e não consigo imaginar um homem conversando com ela como conversamos. Sei que temos um relacionamento especial e amo você mais do que qualquer pessoa no mundo, mas tenho que ser o adulto aqui e parar.”

Aos investigadores, Bergmann afirmou que a mãe do aluno forneceu a ela o telefone do menino em dezembro, quando convidou a professora para passar as férias de inverno nos Alpes de Afton com a família. Naquele mesmo mês, Madiston havia ficado noiva do namorado que estava há anos. Ela se casaria em julho deste ano.

Segundo o Distrito Escolar de Hudson, a professora está de licença administrativa e impedida de entrar em contato com qualquer aluno, pai ou funcionário do distrito. Ela foi solta após pagar a fiança de US$ 25.000 (aproximadamente 127 mil reais), mas ainda enfrenta uma acusação de agressão sexual infantil em primeiro grau.

