Reprodução/redes sociais Avião de pequeno porte fez pouso de emergência

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência numa praia de Long Island, em Nova York , nos Estados Unidos , nesta quarta-feira (1º). De acordo com a mídia norte-americana, duas pessoas que estavam abordo, o piloto e o passageiro, conseguiram sair da aeronave sem ferimentos graves.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o monomotor Cessna 152 aterrizando na areia antes de capotar. Segundo a imprensa local, este é o segundo problema encontrado na aeronave nos últimos oito anos. A dupla que estava dentro do avião relatou falha no motor pouco antes de pousar na praia do condado de Suffolk.

Assista ao vídeo abaixo:





