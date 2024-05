Reprodução/redes sociais Imagens mostram testemunhas tentando socorrer casal

Um motorista de caminhão foi acusado pela morte de um casal após um acidente na estrada, e as autoridades que investigam o caso suspeitam que o homem, de 55 anos, estava assistindo uma série na Netflix enquanto dirigia.

O caso aconteceu em Minnesotta, nos Estados Unidos, em agosto de 2023.

O motorista foi identificado como Billy Joe Grimes, de 55 anos, que faz viagens comerciais de Lansing, Tennessee. Ele foi acusado por dois crimes no tribunal: homicídio veicular e conduta veicular criminosa, segundo o procurador do Condado de Rice.

Segundo a investigação, Grimes dirigia próximo a uma zona de construção na rodovia interestadual 35, perto de Faribault, quando seu caminhão atingiu um Toyota camry e uma picape Chevrolet, que puxava um trailer. O camry foi esmagado na colisão e caiu numa vala.

Testemunhas e pessoas que passavam pelo local do crime tentaram resgatar o casal do camry, mas não conseguiram. A mulher foi encontrada morta, enquanto o homem ficou vivo por alguns minutos. O casal tinha por volta de 50 anos e estavam usando cinto de segurança no momento do acidente, diz o relatório do procurador. O motorista da picape sofreu ferimentos leves.

Motorista de caminhão assistia a 'Rust Valley Restorers', da Netflix

Grimes disse aos agentes policiais e às testemunhas que desviou o olhar da estrada por um segundo e, quando olhou para a frente, o carro já estava próximo demais para desviar. Ele afirmou que seu celular estava baixando u episódio de 'Rust Valley Restorers', da Netflix, que iria assistir depois.

No entanto, quando as autoridades investigaram o acidente e analisaram as imagens da câmera de bordo do caminhão e os vídeos das câmeras da estrada, identificaram que Grimes estava assistindo ao programa da Netflix no seu celular quando o acidente aconteceu, informou a mídia local.

As imagens de vídeo também mostraram que a estrada estava sinalizada, há pelo menos 10 km do acidente, com luzes que avisavam os motoristas da construção e da interferência na estrada, segundo o procurador.

Os investigadores concluíram que Grimes estava assistindo ao programa da Netflix por pelo menos 20 minutos antes do acidente, o que o distraiu, de acordo com o canal Fox 9, que também informou que o áudio de "Rust Valley Restorers" pôde ser ouvido nas imagens das câmeras.

Ainda não se sabe se Grimes foi condenado por ambos os crimes e nem a data do julgamento.

