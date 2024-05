Reprodução Youtuber sofre acidente de parapente e quase perde a vida

O youtuber norte-americano Anthony Vella, de 33 anos, escapou por pouco de um acidente fatal envolvendo um parapente motorizado. Tudo foi gravado e postado na internet (Veja abaixo). Apesar de ter sobrevivido, o incidente gerou ferimentos "que mudaram sua vida", segundo relato pessoal.

Ele testava o parapente sobrevoando o Parque Estadual Enchanted Rock no Texas. No momento do acidente, ele estava a 77 km/h e, de repente, o motor parou de funcionar.

A queda se deu de uma altura entre 25 e 30 metros. Ele caiu no chão em agonia, mas conseguiu ligar para a emergência por meio da Siri, serviço de voz do iPhone.

Ele fraturou o pescoço, as costas, a pélvis e o braço direito ficou em pedaços. No hospital, o youtuber gravou um relato em que não culpava o equipamento.

No vídeo, é possível ouvir ele dizendo à sua esposa: "O parapente colapsou e meu braço quebrou", acrescentando: "Vou ficar bem, meu amor, não se preocupe."

Os paramédicos o avaliaram no local e disseram: "Considerando que você caiu do céu, está se saindo muito bem."

Vella explicou que continuaria documentando sua reabilitação e disse que não planeja parar de praticar parapente no futuro, uma vez que se recuperar do acidente.

Vídeo





