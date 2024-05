Reprodução/TikTok Urso comeu patos em zoológico dos EUA





Uma cena inusitada marcou o Woodland Park Zoo na semana passada, quando patos invadiram o espaço dos ursos-pardos e foram engolidos por um dos animais diante de crianças que participavam de uma festa de aniversário no zoológico. O incidente ocorreu em Seattle, nos Estados Unidos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o urso, identificado como Juniper, animado com a presença dos patos em seu recinto. Ele persegue as aves e consome algumas delas diante dos olhares das crianças e dos adultos presentes.

Um dos espectadores, responsável por gravar a cena, compartilhou o momento no TikTok, descrevendo-o como uma oportunidade única de ver a "vida selvagem em ação". Ele garantiu aos seguidores que seus próprios filhos não ficaram traumatizados com o ocorrido.

No entanto, a reação nas redes sociais foi mista. Enquanto alguns concordaram que a natureza segue seu curso e que a experiência foi educativa para as crianças, outros expressaram preocupação com o impacto psicológico que essa cena poderia ter nos jovens.

Muitos questionaram a segurança do zoológico e a adequação de permitir que eventos infantis ocorram em espaços tão próximos de animais predadores.

