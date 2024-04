Reprodução / Twitter - 18.05.2022 Guerra entre Rússia e Ucrânia já tem 2 anos e 2 meses

O Ministério da Defesa da Rússia informou, nesta terça-feira (30), que suas tropas avançaram pelo leste da Ucrânia . De acordo com o comunicado, o Exército russo tomou um vilarejo estratégico em Donetsk, "conquistando melhores posições na região de Kharkiv e repelindo uma série de ataques ucranianos".

A conquista acontece dois meses depois do presidente Vladimir Putin exigir que suas tropas intensificassem os avanços na Ucrânia, em fevereiro deste ano. Na ocasião, o líder russo comemorava a queda da cidade de Avdiivka, onde os militares ucranianos foram forçados a fugir de forma caótica - a Ucrânia nega a versão e afirma que optou por se retirar da região.

Desde o ano passado, a Rússia passou acumular mais vitórias sobre a Ucrânia. Atualmente, o maior país da Europa controla cerca de 18% do território ucraniano, principalmente no leste e no sul.

Nesta terça-feira, a Rússia também informou que derrotou as tropas ucranianas nas áreas de Synkivka, em Kharkiv. Segundo o governo russo, o Exército também acumulou vitórias em vários outros pontos ao longo da linha de frente, além de ter atingido oficinas de drones ucranianos.

O Ministério da Defesa russo diz que "alcançará todos os seus objetivos" no que chama de "operação militar especial" na Ucrânia, partes da qual Moscou agora diz considerar como território russo.

