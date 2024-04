reprodução vídeo Ataque aconteceu na estação de Hainault

"Várias" pessoas foram esfaqueadas nesta terça-feira (30) no metrô de Hainault, em Londres , segundo o jornal britânico "The Guardian". O autor do ataque, um homem de 36 anos, foi preso.

“Foi declarado um incidente crítico em Hainault, na zona nordeste de Londres, no meio de relatos de várias pessoas esfaqueadas numa estação”, informou o deputado do Partido Trabalhista britânico Wes Streeting no X. “Um homem foi detido”, acrescentou.



A estação de metrô foi fechada. Ainda de acordo com o jornal, a Polícia Metropolitana de Londres está no local para "uma investigação policial na zona".

“A polícia e outros serviços de emergência estão em Hainault, leste de Londres, num grave incidente em que um homem armado com uma espada foi preso. Fomos chamados pouco antes das 7h para relatos de um veículo sendo conduzido contra uma casa na área de Thurlow Gardens. Houve relatos de pessoas tendo sido esfaqueadas", afirma a Polícia Metropolitana em comunicado.

“Neste momento, sabemos que o suspeito passou a atacar outros membros do público e dois policiais. Estamos aguardando uma atualização sobre o estado dos feridos. Um homem de 36 anos foi preso no local e está sob custódia.”

