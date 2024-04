Reprodução/Daily Mail O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais locais





Uma criança de apenas quatro anos, identificada como Artem Deriugin, foi encontrada sem vida dentro de uma máquina de lavar. O menino havia sido dado como desaparecido pela sua família antes de ser encontrado sem vida.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais locais para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da criança.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico Daily Mail, o corpo de Artem foi encontrado na máquina de lavar com hematomas, localizada na garagem da residência da família, dois dias após seu avô ter comunicado à polícia o desaparecimento do neto.

Antes do trágico desfecho, uma busca intensa foi realizada na região da Sibéria, com cartazes do rosto do menino desaparecido espalhados na esperança de encontrá-lo em segurança. No entanto, a procura foi encerrado após a descoberta do corpo da criança.

As autoridades policiais informaram na época que Artem teria desaparecido porque foi "deixado sem vigilância por adultos" e que foi visto pela última vez pelo avô durante o horário do almoço.

Alexandre Bystryki, presidente do Comitê Investigativo Russo, anunciou que foi ordenada a produção de um relatório detalhado sobre o caso e que uma investigação será aberta para esclarecer os motivos e circunstâncias que levaram à morte do menino Deriugin.

