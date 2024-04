YULII ZOZULIA / NurPhoto / NurPhoto via AFP Palácio dos Estudantes da Academia de Direito de Odesa está em chamas devido a um ataque com mísseis russos

Ao menos cinco pessoas morreram e 27 ficaram feridas durante um ataque com mísseis russos contra edifícios residenciais e infraestrutura civil na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. O ataque aconteceu na segunda-feira (29), segundo o governador regional Oleh Kiper.

Um dos alvos dos ataques russos foi o “Castelo de Harry Potter", edifício de estilo gótico que ficou em chamas após o bombardeio. O prédio integra a Academia de Direito de Odessa, e ficou conhecido por sua similaridade com os castelos da franquia de filmes.

Inicialmente, o número de vítimas eram quatro, mas foi constatado mais uma morte nesta terça-feira (30).

“Infelizmente, o número de vítimas do ataque com mísseis russos de ontem em Odessa aumentou para cinco pessoas”, disse o governador.

Kiper comunicou também que o número de vítimas aumentou após a morte de um homem que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Kiper disse que 23 feridos ainda estavam recebendo tratamento médico.

“Oito deles estão em estado grave, incluindo quatro em estado extremamente grave, incluindo uma menina de quatro anos”, disse ele. “Nossos médicos estão fazendo o melhor que podem”, acrescentou.

Veja imagens do castelo:

A cidade de Odessa fica o porto do Mar Negro, que é vital para as exportações ucranianas. O local é regularmente alvo de ataques mortais de mísseis e drones.



A Rússia tem atacado repetidamente cidades ucranianas há meses e avançado na frente oriental da Ucrânia antes da chegada de armas cruciais dos Estados Unidos para Kiev.





