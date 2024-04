Montagem iG / Imagens: Reprodução X Jovens 'surfam' em ônibus nos EUA e preocupam autoridades

Jovens foram flagrados 'surfando' em cima dos ônibus de Nova York, nos Estados Unidos, nas principais vias da cidade. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram a situação, que preocupa autoridades.

Uma das imagens mostra um homem, inicialmente sentado no teto do ônibus articulado enquanto filma o trajeto do veículo pelo bairro de Murray Hill, em Manhattan. Depois, ele se levanta e faz o caminho em pé.

Em outra gravação, é possível ver um indivíduo subindo no topo do ônibus com um segundo homem e logo fica em pé na tentativa de 'surfar'. No vídeo, ele desvia dos fios elétricos da cidade.

O ato, no entanto, despertou críticas por parte da população, que considerou a ação imprudente e perigosa.

Ao jornal New York Post , Mustapha Sawaneh, que dirige ônibus em rotas que atravessam a cidade há seis anos, alertou que os jovens que estão fazendo esse tipo de coisa podem enfrentar terrenos mais "imprevisíveis" e perigosos.

"Se um táxi te cortar no trânsito, você terá que pisar no freio de forma abrupta. Se alguém aparecer no meio da rua, você terá que desviar o ônibus", disse ela. "Se você está surfando [no metrô], você pode ver a curva do trem à frente, o que está por vir, [mas] quando você está surfando no ônibus, você não sabe o que vai acontecer".

Motoristas de ônibus relataram que alguns passageiros imprudentes estavam, de alguma forma, subindo a bordo dos veículos enquanto eles estavam estacionados durante os intervalos ou até mesmo enquanto o ônibus estava parado no sinal vermelho.

“Os operadores precisarão verificar [a parte superior dos ônibus] antes de partir”, disse o operador Jason Williams, de 40 anos. De acordo com ele, é impossível dizer se tem um passageiro no teto do ônibus pela visão do assento do motorista, "a menos que alguém lhe diga, e então pode ser tarde demais".

Ação já causou mortes

As autoridades da cidade e do estado de Nova York tentaram reprimir as ações, que, segundo elas, têm se tornado mais comum entre adolescentes que tentam copiar vídeos do TikTok e Instagram .

Em setembro do ano passado, lançaram uma campanha de serviço alertando sobre os perigos de 'surfar' no metrô. Conforme o NY Post , ao menos duas pessoas morreram andando no teto de trens este ano, incluindo um jovem de 14 anos.

Já no ano passado, o número de mortos foi de pelo menos cinco.

