Uma corretora de imóveis da Flórida, nos Estados Unidos, teve uma surpresa ao descobrir uma espécie de "masmorra" escondida atrás da porta do armário do quarto de uma casa que ela havia colocado à venda recentemente. A mulher gravou um vídeo mostrando o local e compartilhou nas redes sociais.

Na gravação, Jessica Law explicou que, em seus mais de 10 anos trabalhando com o mercado imobiliário, nunca tinha presenciado nada parecido.

"Eu abri o que pensei ser uma porta de armário no quarto dos fundos da casa e tinha essa outra porta [que leva para o porão] ao lado", disse ela, mostrando uma porta grossa de ferro com uma escadaria estreita levando para um corredor.

De acordo com ela, a casa foi construída em 1958, mas o quarto escondido parece ter sido instalado bem depois dessa data. “Eu presumo que eles fizeram isso um pouco mais recentemente”, afirmou ela na gravação.

Nas imagens, Law aparece descendo as escadas enquanto parece desconfiada do lugar, dizendo ser "muito estranho", já que, segundo ela, não é comum encontrar esse tipo de porão em casas da Flórida.

"Há eletricidade, água e um desumidificador instalados lá embaixo", disse ela. "Foi feito para abrigar 'coisas vivas'."

Após descer o lance de escadas e virar à direita no corredor, ela encontra uma espécie de quarto, com um tapete estampado no centro, um bloco de concreto branco e um pufe vermelho no canto da sala.

O vídeo viralizou no TikTok e já está com mais de 1,2 milhão de visualizações e 37,3 mil curtidas desde que foi publicado na última quinta-feira (25).

Internautas opinaram

Nos comentários, alguns internautas fizeram a comparação do quarto secreto com uma masmorra.

"Talvez você deva entrar em contato com a polícia e perguntar se há alguma pessoa desaparecida, ou casos arquivados naquela área", sugeriu um usuário.

"Um sentimento de pavor e desgraça tomou conta de mim enquanto assistia isso", disse outro.

"Parece algo de Criminal Minds. Eu ligaria para CSI", brincou um terceiro.

O vídeo, porém, dividiu opiniões. Apesar de muitas pessoas terem ficado assustadas com a espécie de porão, outras tentaram justificar a existência da sala escondida no subsolo da casa.

“Essa curva de 90° em direção ao abrigo e a profundidade sugerem que talvez fosse um abrigo radioativo. Mas parece que o sistema de filtragem de ar foi removido”, apontou um usuário.

“Apenas um abrigo contra tempestades. Veja se o lado da maçaneta da porta está ligado”, explicou outro. Law respondeu ao comentário dizendo que a porta de ferro parece não fazer sentido para ser apenas um abrigo contra tempestades.

Outro, sugeriu que pudesse ser um bunker. "Um bunker faz com que a trava da porta seja colocada no interior, e também envolve as paredes de concreto para ajudar contra a exposição inicial à radiação. Temos um em nosso porão (sem porta de segurança)", relatou outro internauta.

